Министр информполитики Украины призывает мир обратить внимание на дела против Сущенко и Семены

Министр информационной политики Украины Юрий Стець во Всемирный день свободы прессы призывает мир обратить внимание на дела журналистов Романа Сущенко и Николая Семены, возбужденные против них в России.

По словам Стеця, сегодня дела против Семены и Сущенко – это примеры нарушения прав журналистов на профессию и свободу слова со стороны России.

«В этот день я призываю мировое сообщество обратить внимание на наших политических заключенных-журналистов. Без поддержки международных организаций, мнений лидеров европейских государств быстрого освобождения не достичь», – отметил министр информполитики.

Кроме того, он сообщил, что в связи с «кричащими для современного мира случаями безнаказанности» скоро МИП Украины инициирует изменения в законодательство в части страхования. По словам Стеця, таким образом министерство планирует через законодательное урегулирование обязательного страхования дать журналистам дополнительные гарантии в их профессиональной деятельности.

Национальный союз журналистов Украины по случаю Всемирного дня свободы прессы также призывает коллег не забывать о журналистах Николае Семене и Романе Сущенко, «которые стали жертвами режима России и потеряли свободу».

7 декабря следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерации журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.

ФСБ России 30 сентября прошлого года в Москве задержала корреспондента украинского агентства «Укринформ» во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали «сотрудником украинской разведки», который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной».

Уголовное дело российские следователи возбудили по статье «шпионаж».

Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить.

3 мая в мире отмечается День свободы прессы. Украину относят к частично свободным странам в плане работы СМИ, а аннексированный Крым входит в пятерку худших территорий по свободе прессы и возможности журналистам выполнять свои профессиональные обязанности.