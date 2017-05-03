В центре Севастополя из-за репетиции военного парада перекроют движение транспорта

На центральном кольце аннексированного Севастополя с 3 мая будут введены ограничения для транспорта из-за репетиций парада ко Дню победы. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства города.

«Вводится временное ограничение дорожного движения всех видов транспортных средств, кроме общественного транспорта, по участку улицы Ленина от площади Суворова до площади Нахимова, по проспекту Нахимова и по улице Советская на участке от улицы Воронина до улицы Ленина с 12.00 часов до 18.30 часов 3 и 5 мая. Также прекращается дорожное движение всех видов транспортных средств по участку улицы Ленина от площади Суворова до площади Нахимова, по проспекту Нахимова и по улице Советская на участке от улицы Воронина до улицы Ленина с 18.30 часов до 23.00 часов 3 и 5 мая», – говорится в сообщении.

Кроме того, с 22.00 6 мая до 08.30 7 мая вводится временное ограничение остановки и стоянки на улице Ленина – проспекте Нахимова – улице Советской.

В центре Симферополя с 3 по 7 мая будет ограничено движение и парковка транспорта из-за подготовки и проведения военного парада ко Дню победы с прохождением механизированной колонны военной техники.

Парады победы 9 мая пройдут в трех городах Крыма – Севастополе, Керчи и Симферополе.

В России 9 мая отмечается День победы, который считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.