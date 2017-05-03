Всемирный банк предоставил Украине кредит в размере 150 миллионов долларов

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил 2 мая кредит для Украины в размере 150 миллионов долларов с целью поддержки малых и средних предприятий, ориентированных на экспорт. Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

«Украина обладает креативным и уникальным деловым потенциалом и может производить высококачественную конкурентоспособную продукцию», – заявила директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Сату Кахконен.

«Однако множество препятствий ограничивают возможности Украины в экспорте. Одной из них является недостаток качественного финансирования. Доступ к долгосрочным финансам для малых и средних предприятий поможет стране увеличить экспорт и будет способствовать оживлению экономического роста в Украине», – добавила она.

Ожидается, что проект под названием «Доступ к долгосрочным финансам» будет осуществлять ООО «Укрэксимбанк», предоставив субкредиты банкам, которые, в свою очередь, вложат деньги в различные малые и средние предприятия в Украине. Эти предприятия, как сообщили во Всемирном банке, будут отобраны с учетом их финансовой устойчивости и потенциала.

Всемирный банк является одним из крупнейших международных партнеров Украины. Эта организация оказывает поддержку в осуществлении энергетических, коммунальных, транспортных, социальных проектов.