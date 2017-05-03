Путин поздравил севастопольских ветеранов с Днем победы

С начала мая севастопольским ветеранам Второй мировой войны начали приходить поздравительные письма от российского президента Владимира Путина, приуроченные ко Дню победы. Об этом Крым.Реалии сообщили родственники ветеранов Севастополя.

В поздравительном письме говорится: «Каждый из вас внес свой вклад в Великую Победу – фронтовики, партизаны, труженики тыла, несломленные духом жители блокадного Ленинграда и узники нацистских лагерей».

В письме также выражается «бесконечная благодарность за мирное небо над головой, за счастье жить и работать в свободной и сильной стране».

На конверте в качестве отправителя указано: «Москва, Кремль», а также стоит факсимильная подпись Путина.

Накануне сообщалось, что президент России поздравил преподавателей, студентов и ректора «Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского» (КФУ) Сергея Донича с наступающим Днем победы.

В России 9 мая отмечается День победы, который считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.