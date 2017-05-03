В День свободы прессы МИД Украины призывает Россию прекратить преследование Семены

Во Всемирный день свободы прессы Министерство иностранных дел Украины призывает российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену, над которым в этот день продолжится суд.

Об этом в своем Фейсбуке написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

«Судилище по делу журналиста Семены продолжается в День свободы прессы! Требуем прекратить преследование журналистов в оккупированном Крыму», – написала она.

В подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя 3 мая должно состояться очередное судебное заседание по делу крымского журналиста Николая Семены, которого российские власти обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России.

7 декабря следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерации журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.

3 мая в мире отмечается День свободы прессы. Украину относят к частично свободным странам в плане работы СМИ, а аннексированный Крым входит в пятерку худших территорий по свободе прессы и возможности журналистам выполнять свои профессиональные обязанности.