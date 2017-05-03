Эксперт: пропаганда в Крыму использует одесскую трагедию «для расчеловечивания украинцев»

Руководитель Одесского кризисного медиацентра Алена Балаба рассказала в эфире Радио Крым.Реалии, что российская пропаганда в аннексированном Крыму искажает все действия, происходящие на территории материковой Украины.

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Так эксперт прокомментировала информационные сюжеты о событиях в Одессе 2 мая 2014 года, которые показали в крымских СМИ.

По словам Балабы, подобные приемы, которые сейчас используют крымские телеканалы и издания, практиковались еще в Советском Союзе.

«Нас пытаются представить такими орками, которые убивают на каждом шагу только из-за того, что ты носитель русского языка или поддерживаешь соседнюю страну. Нас пытаются представить ужасными монстрами для того, чтобы к нам не было никакой жалости, чтобы нас не воспринимали, как нормальных людей. Это было в нацистской Германии, когда такими монстрами представляли евреев. Азы пропаганды были и в Советском Союзе. Это все политика ненависти и она продолжает жить в российской информации, в российской пропаганде», – сказала Балаба.

В свою очередь, экс-советник главы Одесской ОГА Зоя Казанжи сообщила, что Кремль старается распространять сферу российской пропаганды не только на аннексированный Крым, но и на другие территории материковой Украины.

«Это кремлевские пропагандисты. Вчера черные траурные шарики, которые были на Куликовом поле, точно такие же были замечены в Москве как раз на акции памяти жертв, как они это называют, в Одессе. Абсолютно идентичные, с одинаковыми логотипами... Более всего в этой вот «матрице» 2 мая 2014 года выгодно как раз кремлевским пропагандистам, потому что о чем бы они дальше не говорили, мы понимаем, что Россия это все пристально отслеживает: это все вранье. Никаких блокпостов в Одессе, никаких танков в городе нет», – отметила Казанжи.

В Одессе почтили память жертв трагических событий 2 мая 2014 года. В городе вывешены флаги с черными лентами. Местные жители принесли цветы и лампадки к Куликовому полю и Мемориалу патриотов, где три года назад погибли люди.

В годовщину трагедии в районе Куликового поля правоохранители остановили женщину, у которой обнаружили «георгиевскую ленту». Саму ленту изъяли, с женщиной провели профилактическую беседу, после чего отпустили. Позже в полицию поступило сообщение о минировании Куликового поля. Правоохранители попросили людей покинуть площадь. На место выехали взрывотехники, но взрывоопасных предметов не обнаружили. Всего общественный порядок в городе обеспечивали более 3 тысяч правоохранителей.

2 мая 2014 года на марш футбольных фанатов и проукраинских сил в центре Одессы напали пророссийские активисты с огнестрельным оружием. Были убиты шестеро участников марша. Впоследствии проукраинские демонстранты собрались на новую демонстрацию и двинулись на площадь Куликово поле, где находился палаточный лагерь пророссийских активистов.

Пророссийские активисты и их сторонники укрылись в здании Дома профсоюзов. Обе стороны бросали друг в друга бутылки с горючей жидкостью. В результате пожара, возникшего в здании Дома профсоюзов, и в результате применения пророссийскими активистами огнестрельного оружия погибли 42 человека с обеих сторон конфликта. Также в ходе противостояний в тот день были ранены около 200 человек.