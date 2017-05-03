Суд в Крыму оставил под стражей трех фигурантов «дела украинских диверсантов»

Киевский районный суд Симферополя продлил арест задержанным по «делу украинских диверсантов» Владимиру Дудке, Дмитрию Штыбликову и Алексею Бессарабову на 2 месяца, до 8 июля. Об этом сообщила Крымская правозащитная группа на странице в Фейсбуке.

«Постановления о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей севастопольцам 2 мая 2017 года вынесла «судья» Ольга Кузнецова. Как стало известно Крымской правозащитной группе (КПГ), заседания проходили в маленьком зале суда, рассчитанном на 5-6 присутствующих», – говорится в сообщении.

7 марта задержанным крымчанам Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которых обвиняют в планировании «диверсий» на территории Крыма, подконтрольный Кремлю Ленинский суд Севастополя продлил арест на два месяца, до 8 мая.

9 ноября 2016 года в Севастополе задержали «членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины» – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

Подконтрольный Кремлю Ленинский районный суд Севастополя 10 ноября арестовал троих задержанных в Севастополе «диверсантов» на два месяца. 30 декабря 2016 года «севастопольский суд» продлил срок содержания под стражей в отношении Штыбликова, Бессарабова и Дудки до 8 марта 2017 года.

Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов до 2014 года работали военными экспертами в центре «Номос». Владимир Дудка – капитан 2-го ранга запаса, в прошлом – капитан корабля радиоэлектронной разведки.

В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.

В свою очередь спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что бывшие украинские военные, которые сейчас проживают в Крыму, могут стать «потенциальными жертвами российских спецслужб».