МИД России анонсировал брифинг спикера Захаровой в Севастополе

В Севастополе 4 мая состоится брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В пресс-службе МИД России не дают подробностей предстоящего брифинга, отмечая лишь, что Захарова выступит «по текущим вопросам внешней политики».

Украинский МИД пока не комментировал намерение Марии Захаровой принять участие в брифинге в аннексированном Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».