России удалось посеять политические разногласия в США, вмешавшись в президентские выборы в 2016 году, что, вероятно, побуждает Москву повторить попытку, заявили 2 мая бывшие высокопоставленные представители разведки США.

Экс-директор национальной разведки Джеймс Клэппер и бывший председатель комитета по разведке Майк Роджерс во время панельной дискуссии в Гарвардском университете согласились с тем, что Россия, скорее всего, сделала вывод о достижении своих целей и может попытаться повторить «успех» на выборах во Франции и Германии в этом году.

«Их (России – КР) целью было скрепить недовольство и недоверие на наших выборах. Они хотели, чтобы мы были у всех на устах, когда все закончилось», – сказал Роджерс на мероприятии в Бостоне. «Это влияет, я бы сказал, на законодательный процесс сегодня», добавил он.

Несколько американских комитетов Конгресса расследуют этот вопрос, поскольку в январе спецслужбы США пришли к выводу, что президент России Владимир Путин приказал сломать ресурсы Демократической партии, чтобы повлиять на выборы в пользу республиканца Дональда Трампа. Москва отрицает заявления о таком вмешательстве.

Джеймс Клэппер заявил, что Россия давно стремится повлиять на поведение избирателей в США, но обнаружила, что это может быть гораздо эффективнее при меньших затратах, используя социальные сети, такие как Фейсбук, для распространения дезинформации.

«Они должны смотреть на то, что сделали, как на огромный успех. Они будут делать это во Франции, и сделают это в Германии», – сказал Клэппер.

Россия также отрицает попытку повлиять на президентские выборы во Франции, где 7 мая состоится второй тур голосования.

Майк Роджерс сказал, что он не верит, что Россия специально попыталась повысить шансы Трампа на победу, что противоречит заявлению кандидата от демократов Хиллари Клинтон ранее 2 мая, что российское вмешательство в электронные письма демократов помогли повлиять на выборы в последние 10 дней кампании в пользу республиканца.

Роджерс отметил, что публичные опросы перед выборами отдавали победу Клинтон. «Они видели те же опросы, что и мы», – сказал он.

Джеймс Клэппер собирается дать показания на слушаниях в юридическом комитете Сената относительно вмешательства в выборы России в США на следующей неделе вместе с бывшим исполняющим обязанности генерального прокурора Салли Йетс, который была освобождена Трампом в первые дни его пребывания в должности.