Крымский журналист Семена убежден, что международная поддержка поможет ему в суде

Журналист Николай Семена, против которого возбудили уголовное дело в Крыму, чувствует поддержку со стороны коллег и мирового сообщества, и надеется, что это поможет ему в суде. Об этом Семена рассказал корреспонденту Крым.Реалии 3 мая.
«Мнение по судебному процессу уже высказали международная организация журналистов, европейская ассоциация журналистов, отдел прессы ОБСЕ. В поддержку меня и Сущенко выступил Верховный суд Украины, Министерство иностранных дел Украины… Изучили дело и заявили, что такая публикация вполне правомерной является и никаким не преступлением. 27 международных правозащитных организаций, которые выступили с заявлением по этому поводу. Я думаю, что эти документы суд учтет при рассмотрении данного дела. И в том или другом виде нормы международного права должны превалировать», – сказал Николай Семена.
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Крымский журналист добавил, что «чувствует большую поддержку», хотя и испытывает трудности с получением писем из-за особенностей работы крымской почты.
«И международный ПЕН-клуб, американский и украинский ПЕН-клубы отсылали письма в мой адрес, но они так и не дошли. С другой стороны, в интернете я чувствую большую поддержу правозащитников, своих коллег, Союза журналистов Украины и других творческих организаций, которые знакомы с этим делом. Они оказывают мне поддержку и высказывают точку зрения о том, что это вполне правомерная публикация, которая не является никаким преступлением», – отметил он.
В Крыму 3 мая перенесли суд по уголовному делу в отношении крымского журналиста Николая Семены из-за неявки свидетелей. Суд постановил обеспечить принудительный привод обоих свидетелей на 14.00 10 мая.
Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.
Министр информационной политики Украины Юрий Стець во Всемирный день свободы прессы призывает мир обратить внимание на дела журналистов Романа Сущенко и Николая Семены, возбужденные против них в России. По словам Стеця, преследование Семены и Сущенко – это «примеры нарушения прав журналистов на профессию и свободу слова со стороны России».
Национальный союз журналистов Украины по случаю Всемирного дня свободы прессы призывает коллег не забывать о журналистах Николае Семене и Романе Сущенко, «которые стали жертвами режима России и потеряли свободу».
7 декабря следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.
На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».
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