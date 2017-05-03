Суд перенес рассмотрение апелляции на отказ в аресте Мартыненко

Апелляционный суд Киева перенес на 12 мая рассмотрение жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение Соломенского райсуда, что отпустил бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко на поруки ряда народных депутатов и министров.

Соответствующее решение суд принял на заседании 3 мая.

Перенос связан с тем, что материалы уголовного производства в отношении Мартыненко не поступили в суд.

На 13:00 в Апелляционном суде назначено слушание дела по жалобе на отказ в аресте другого задержанного по этому же делу, первого заместителя председателя правления «Нафтогаза» Сергея Переломы.

20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко и первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», бывшего председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Переломы. Их подозревают по статьям «создание преступной организации» и «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» в рамках дела о растрате средств государственного предприятия «ВостГОК». Оба отрицают свою вину.

Перелома также является обвиняемым по делу о средствах Одесского припортового завода. В этом деле он находится под домашним арестом в ночное время.