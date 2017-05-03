Российский журналист Антон Наумлюк получил премию за освещение событий в Крыму

Журналист российской редакции Радио Свобода Антон Наумлюк получил престижную норвежскую премию в области свободы слова FrittOrd. Как сообщает 3 мая украинская правозащитница Татьяна Печончик в Фейсбуке, Наумлюка удостоили премии за «честную и бескомпромиссную работу по освещению преследований и нарушений прав человека в Крыму».

По словам самого Наумлюка, в Крыму журналистам необходимо работать, несмотря на то, что это «не всегда безопасно, очень дорого для редакций, и морально изматывает».

«С местными журналистами я почти не встречался. Изредка кто-то приходит в суды, но ни в коем случае не на процессы над крымскими татарами. Независимые журналисты приезжают на полуостров, но редко и ненадолго. Соцсети стали основным источником реальной информации. Там пишут адвокаты, комментарии которых не печатают в крымских СМИ, пишут активисты и свидетели событий, наблюдатели за судебными процессами. Сейчас соцсети фактически спасают от информационного вакуума, в который искусственно загнали полуостров запретительные меры Роскомнадзора и пропаганда», – рассказал он Крым.Реалии.

В последнее время Антон Наумлюк часто делал репортажи из заседаний судов, акций и других событий в аннексированном Крыму. ​

3 мая в мире отмечается День свободы прессы. Украину относят к частично свободным странам в плане работы СМИ, а аннексированный Крым входит в пятерку худших территорий по свободе прессы и возможности журналистам выполнять свои профессиональные обязанности.