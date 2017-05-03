Журналист Семена: неявка в суд свидетеля обвинения по моему делу симптоматична

Журналист Николай Семена, против которого возбудили уголовное дело в Крыму, убежден, что неявка в суд свидетеля обвинения Сергея Мешкового является «симптоматичной», поскольку свидетель не сможет подтвердить свои показания. Об этом Семена рассказал корреспонденту Крым.Реалии 3 мая.

По его словам, Мешковой – «ключевой свидетель со стороны обвинения», и единственный из свидетелей, который знает обвиняемого лично.

«Все предыдущие меня не знали, не видели раньше, и мы не были с ними знакомы... Обвинение возлагает на него надежды, что он может что-то засвидетельствовать. Но в протоколе его допроса содержится много сомнительных данных, и я думаю, его неявка в суд является симптоматичной. Возможно, что в ходе предварительного следствия он наговорил такого, чего сейчас стесняется, и не может нам в глаза подтвердить это на судебном следствии», – отметил Николай Семена.

Журналист предположил, что свидетель не может подтвердить показания, записанные в протоколе.

«Поэтому мы настаивали на том, что он должен явиться на судебное заседание, либо подтвердить недостоверные факты, которые изложены в протоколе. И тогда мы предоставим суду доказательства его неправоты и их опровержение. Либо же окажется, что он такого не говорил, и тогда это уже будет отдельное решение суда», – добавил он.

В Крыму 3 мая перенесли суд по уголовному делу в отношении крымского журналиста Николая Семены из-за неявки свидетелей. Суд постановил обеспечить принудительный привод обоих свидетелей на 14.00 10 мая.

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.