Россия: суд оставил в силе приговор Навальному по делу о хищении

В России Кировский областной суд 3 мая признал законным приговор оппозиционному политику Алексею Навальному и бизнесмену Петру Офицерову, осужденным условно по делу о хищении средств предприятия «Кировлес».

Сторона защиты просила отменить приговор, который считает незаконным и необоснованным. Суд проигнорировал политический характер преследования Навального, заявил адвокат Вадим Кобзев. Прокурор просил оставить приговор в силе.

В начале февраля Ленинский районный суд Кирова приговорил Алексея Навального и Петра Офицерова до пяти и четырех лет условного наказания в соответствии по делу «Кировлес».

В 2013 году Алексей Навальный и Петр Офицеров уже были приговорены к условным срокам по этому делу. Следствие утверждало, что они организовали хищение десяти тысяч кубометров леса, чем нанесли региону ущерб в 16 миллионов рублей. Европейский суд по правам человека признал приговор несправедливым. После его отмены в ноябре 2016 Верховный суд России направил дело «Кировлес» на новое рассмотрение.

Алексей Навальный в декабре прошлого года заявил о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году. Несмотря на обвинительный приговор по делу «Кировлес», политик намерен продолжить избирательную кампанию.