«Массандра» выпустила первые партии шампанского под собственной маркой

Крымский винзавод «Массандра» выпустил первые партии шампанского под собственной маркой. Об этом сообщает пресс-служба предприятия со ссылкой на гендиректора Янину Павленко.

«Как и планировали, первое шампанское «Массандры» мы выпустили к началу курортного сезона. Это белое игристое брют, белое полусладкое и розовое полусладкое. В ближайшее время к выпуску готовятся три сортовые марки – сладкое розовое мускатное «Крымское», сладкое белое мускатное «Крымское» и брют белый «Кокур», – рассказала она.

Сообщается, что первое игристое сошло с конвейера Севастопольского винодельческого завода, и приготовлено оно из собственного винограда «Массандры».

Также Павленко отметила, что в этом году предприятие выпустит шампанское и на собственных мощностях. Планируется в 2017 году выпуск не менее 500 тысяч бутылок для реализации в аннексированном Крыму и в России.

Ранее крымское предприятие «ПАО Массандра», которое после «национализации» принадлежит Управлению делами президента России, анонсировало выпуск к Пасхе церковного вина, созданного без добавления спирта.

В начале 2016 года Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против руководителя крымской «Массандра» Янины Павленко. Причиной преследования стала открытая бутылка вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года, стоимость которой оценивается в 100 тысяч долларов. Эта коллекционная бутылка была открыта в позапрошлом году, во время посещения аннексированного Крыма бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, которого пригласил президент России Владимир Путин.