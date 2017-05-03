За 3 дня во въезде в Украину отказали 15 иностранцам из-за мер безопасности – Госпогранслужба

Пограничники отказали во въезде в Украину 15 иностранцам с 30 апреля по 2 мая по подозрению в подготовке ими дестабилизирующих мер, сообщил в Фейсбуке пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

По его данным, среди этих людей – граждане России, Беларуси и Киргизии.

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что в связи с Пасхальными и майскими праздниками они усилили меры безопасности на государственной границе и в контролируемых пограничных районах.

1 мая пограничники заявили о недопуске на территорию Украины 8-х иностранцев, которые направлялись в Одессу, вероятно, для участия в действиях дестабилизационного характера накануне годовщины трагедии 2 мая 2014.

В то же время, Госпогранслужба сообщает, что по состоянию на 3 мая на «Евровидение» в Украине уже прибыли представители около 40 стран.

По информации ведомства, пропуск через государственную границу участников «Евровидения-2017» осуществляется в приоритетном порядке по технологическим принципам, которые были применены во время «Евро-2012».

Полуфиналы конкурса «Евровидение-2017» пройдут в Киеве 9 и 11 мая, финал – 13 мая. В нем намерены принять участие исполнители из 40 стран.

Украину в этом году на «Евровидении» будет представлять группа О. Тorvald с песней Time.