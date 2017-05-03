Путин: отношения России и Турции восстанавливаются в «полном формате»

Президент России Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что их страны восстанавливают отношения «в полном формате». Путин сказал об этом 3 мая в российском Сочи на открытии переговоров с Эрдоганом, темой которых, как ожидается, будет конфликт в Сирии.

«Хорошо, что у нас есть возможность в рабочем режиме встретиться, переговорить по ключевым вопросам двустороннего взаимодействия и по основным проблемам международной повестки дня, в том числе по таким острым, как сирийский кризис. Сам факт такого режима нашей совместной работы свидетельствует о том, что российско-турецкие отношения приобретают особый характер и в полном формате восстанавливаются», – цитирует Путина российское государственное агентство ТАСС.

Эрдоган перед выездом из Анкары в Сочи заявил, что поиск политического решения сирийского кризиса является общей целью Анкары и Москвы.

Отношения между Россией и Турцией, которые поддерживают противоположные стороны в гражданской войне в Сирии, были напряженными, с тех пор турецкий истребитель сбил российский военный самолет вблизи турецко-сирийской границы в конце 2015 года.

Россия, Турция и Иран выступают посредниками на мирных переговорах по Сирии, которые проходят в столице Казахстана Астане.

Россия и Иран являются главными военными союзниками правящего режима Сирии, в то время как Турция поддерживает группы повстанцев, которые стремятся отстранить от власти президента Сирии Башара аль-Асада.

По данным Министерства иностранных дел Казахстана, последний раунд мирных переговоров, в которых принимают участие представители сирийского правительства и оппозиции и специальный посланник ООН Эндрю де Мистура, должны были начаться 3 мая.

Путин и Эрдоган также должны были обсудить двусторонние торговые ограничения, которые сохраняются с момента ухудшения отношений в 2015 году.

Турция пытается заставить Россию снять санкции в отношении некоторых видов своей сельскохозяйственной продукции, в частности помидоров.

Эрдоган заявил 3 мая, что хочет, чтобы российские санкции против Турции полностью и быстро сняли.