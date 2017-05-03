Российские полицейские устроили облаву в ночном клубе Ялты

Семерых посетителей одного из ночных клубов Ялты задержали по подозрению в употреблении наркотиков. Об этом сообщает «рупор» российского правительства Крыма сайт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу управления российского МВД по Крыму.

В употреблении запрещенных препаратов сотрудники ведомства заподозрили семерых человек в возрасте от 18 до 34 лет. Медицинская экспертиза обнаружила в их крови вещества синтетических стимуляторов амфетаминовой группы и марихуану. Всех задержанных привлекли к административной ответственности и поставили на учет к наркологу, сообщили в ведомстве.

Накануне сотрудники российского МВД по Крыму вместе с волонтерами провели рейд по зарисовке наружной рекламы наркотиков в Симферополе. С трафаретными надписями на стенах городских многоэтажек российские правоохранители боролись два дня.