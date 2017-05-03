В центре Симферополя запретили разносную торговлю

Подконтрольная Кремлю администрация Симферополя приняла постановление о запрете разносной торговли. Соответствующий документ размещен на сайте администрации.

«Зоны, в пределах которых запрещено осуществление разносной торговли, включают в себя улицы Пушкина, К. Маркса, Горького, А. Невского, Серова, проспект Кирова», – говорится в документе.

В то же время, для осуществления развозной торговли определены улицы Кубанская, 26 (специализация – сельскохозяйственная продукция), поселок Комсомольское, ул. Советская, возле дома №31 (специализация – сельскохозяйственная продукция) и поселок Аграрное, ул. Парковая, в районе дома №6 (специализация – сельскохозяйственная продукция).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».