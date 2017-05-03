Аксенов наградил грамотами чиновников за «борьбу с терроризмом» в Крыму

Назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов наградил членов антитеррористической комиссии грамотами и благодарностями. Как сообщает пресс-служба Аксенова, награждение приурочено к трехлетию этой комиссии.

В частности, грамоту вручили экс-депутату крымского парламента от Партии регионов, начальнику центра спецсвязи управления Федеральной службы охраны Росси по Крыму Александру Рябкову.

Благодарности получили подконтрольные Кремлю заместитель главы крымского правительства Игорь Михайличенко, министр образования, науки и молодежи Наталья Гончарова, председатель госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных крымчан Заур Смирнов, а также начальник крымского управления Росгвардии Степан Гайдаржийский.

По словам Аксенова, деятельность антитеррористической комиссии «помогает сохранять на полуострове спокойную и безопасную обстановку».

В Крыму и Севастополе в субботу, 8 апреля, прошли митинги в рамках акции «Вместе против террора». Проводить такие акции призвали власти соседней России после теракта в метро российского Санкт-Петербурга.