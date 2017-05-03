Адвокат Семены: мы рассчитываем на положительный результат в нашем деле

Адвокат крымского журналиста Николая Семены, против которого возбудили уголовное дело в Крыму, Андрей Сабинин рассказал в комментарии Крым.Реалии, что он надеется на положительный исход по этому делу.

«Мы рассчитываем на положительный результат в этом деле. И продолжаем настаивать на том, что публичная дискуссия, которую фактически продолжил Николай Семена в этом вопросе, она является допустимой и не противоречит закону. И является реализацией его права на свободу выражения мнений. Поэтому уголовное преследование законным считать не можем и не считаем. Что и пытаемся доказывать», – отметил он.

Оценивая ситуацию с точки зрения норм международного права и внутрироссийских законов, Сабинин делает вывод, что, «к сожалению, в Россию можно войти, но из нее невозможно выйти».

В Крыму 3 мая перенесли суд по уголовному делу в отношении крымского журналиста Николая Семены из-за неявки свидетелей. Суд постановил обеспечить принудительный привод обоих свидетелей на 14.00 10 мая.

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.

3 мая в мире отмечается День свободы прессы. Украину относят к частично свободным странам в плане работы СМИ, а аннексированный Крым входит в пятерку худших территорий по свободе прессы и возможности журналистам выполнять свои профессиональные обязанности.