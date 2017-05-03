Власти Грузии не пустили в страну российских байкеров

Грузинская власть не разрешила въезд в страну байкерам с российского клуба «Ночные волки», которые связывают с президентом России Владимиром Путиным.

Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили заявил, что российских байкеров не пустили на территорию страны 2 мая. Подробностей он не привел.

«Успокойтесь, «Ночные волки» в Грузию не приедут», – сказал министр. Так он ответил на заявления лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» о планах российских байкеров провести 9 мая в Тбилиси «громкие акции».

С 2015 байкеры из клуба «Ночные волки», которые поддержали незаконную аннексию Крыма Россией, и члены которого воевали на стороне поддерживаемых Россией боевиков на востоке Украины, ездили с мотопробегами по странам ЕС накануне Дня победы, 9 мая.

Лидер клуба Александр Залдостанов по прозвищу «Хирург», который часто появлялся на публике вместе с Путиным, является одним из лидеров прокремлевского движения «Антимайдан». США и Канада внесли его в санкционного списка лиц, причастных к дестабилизации ситуации в Украине и аннексии Крыма. По данным Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального, «Ночные волки» получают многомиллионные гранты из федерального бюджета России.