Радио Крым.Реалии: Крым. Без права на свободу слова

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают ситуацию со свободой слова в Крыму. Что происходит с журналистикой на аннексированном полуострове? За что задерживают и судят крымских журналистов? Как ситуация со свободой слова в России распространяется на Крым?

Гости эфира – корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк, член Крымской правозащитной группы Ирина Седова и российский публицист Игорь Чубайс.

Ведущий – Александр Янковский.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.