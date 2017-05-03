Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обнародовал в Twitter документ с отказом объявлять в международный розыск бывшего премьер-министра Украины, лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка по требованию России.

«Интерпол 3 мая официально отказал России в абсурдном обвинении и запросе на международный розыск по Арсения», – написал Аваков.

Сейчас подтверждения этой информации из других источников нет.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что доказательства участия Арсения Яценюка в боевых столкновениях в Чечне в 1994-1995 годах и намерены добиваться привлечения экс-премьера Украины к уголовной ответственности. Российские следователи обвиняют экс-премьера, в частности, по статьям «участие в вооруженной группе (банде)», «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах». В марте суд в России заочно арестовал Яценюка, в феврале его объявили в розыск. Также российская сторона сообщила о направлении в Интерпол материалов для объявления экс-премьера Украины в международный розыск.

20 апреля Аваков обратился в Интерпол с письмом о безосновательности обвинений России относительно Яценюка, поскольку, как он заверил, экс-премьер «никогда не бывал в Чечне, не участвовал ни в каких вооруженных конфликтах, в указанный российскими следователями период проживал, учился и работал по месту своего рождения на территории Украины».

В сентябре 2015 председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о якобы участии украинского премьера Арсения Яценюка в боевых действиях в Чечне в конце 1994 и в начале 1995 года. Сам Яценюк назвал это заявление «клиническим диагнозом российской власти».

Сегодня в российских тюрьмах по обвинению в преступлениях во время во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов находятся граждане Украины Николай Карпюк и Станислав Клих.

Российский правозащитный центр «Мемориал» признал их политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Клих и Карпюк стали жертвами «пародии на правосудие».

Адвокат украинский Илья Новиков сообщил в марте, что условия их пребывания за решеткой ухудшаются.