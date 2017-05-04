Зерновые культуры не пострадали от заморозков в Крыму – аграрий

Апрельские заморозки в Крыму не сказались на урожае зерновых культур, в этой сфере сельского хозяйства потерь не будет. В этом Крым.Реалии заверил член Крымской академии наук, доктор сельскохозяйственных наук, аграрий Владимир Паштецкий.

«Зерновые яровые, озимые были в той фазе, что они от морозов не пострадали. На уровне двух сантиметров над почвой были в эти морозы зародыши, а колосья были на уровне 15 – 20 сантиметров, так что мы надеемся, что они не пострадали. Думаю, что с зерновыми яровыми, озимыми все будет нормально. Никаких потерь сельское хозяйство Крыма не понесет», – сказал крымский аграрий.

Однако Паштецкий уточнил, что частично в Крыму погиб подсолнечник.

Крымские специалисты прогнозируют «некритичную потерю урожая» фруктов. По информации Крымской опытной станции садоводства, от заморозков пострадали косточковые – черешня, персик, абрикос, алыча. По подсчетам специалистов, потери составят 20-30%, что для Крыма не является критичным.

Апрельское похолодание не должно негативно отразиться на виноградниках и яблоневых садах, которые не успели расцвести.

На крымском полуострове в апреле наблюдалось резкое ухудшение погодных условий: усилился ветер, местами шел снег, температура воздуха опустилась ниже нуля. На несколько суток было объявлено штормовое предупреждение. Похолодание связывали с прохождением холодного фронта.