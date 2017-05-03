Из поселка Черноморское более 10 дней не вывозят мусор – местные власти

В Крыму из поселка Черноморское более 10 дней не вывозят бытовой мусор. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Черноморского района.

«Критическая ситуация с вывозом мусора на территории поселения сложилась из-за того, что еще в середине апреля местное ООО «Новое поколение», занимавшееся ранее вывозом мусора, приостановило свою работу», – пояснил ситуацию российский замглавы администрации района Семен Попов.

Как сообщает пресс-служба, в связи со сложившейся ситуацией администрация Черноморского сельского поселения отказалась от услуг ООО «Новое поколение» и возложила обязанности по очистке улиц от мусора на МУП «Черномор-строй-сервис». В администрация пообещали, что до конца текущей недели в поселке будет наведен порядок.

В аннексированном Крыму заявили о предполагаемом завершении строительства 7 мусороперерабатывающих комплексов и пяти полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов до конца 2018 года.

На данный момент в Крыму находится 28 полигонов ТБО, однако, по словам крымского министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, функционировать могут только девять.

Председатель республиканской ассоциации «Экология и мир» академик Виктор Тарасенко неоднократно заявлял, что из всех полигонов законным природоохранным требованиям соответствуют только два – в Белогорском и Ленинских районах Крыма.