Керченскую фирму заставили выплатить задолженность по зарплатам

В Крыму бывшим работникам фирмы «Трал» выплатили задолженность по зарплате и компенсировали задержку причитающихся им выплат. Общая сумма выплаченных средств составила свыше 150 тысяч рублей (около 68 тысяч гривен).

Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Москве прокуратуры Крыма.

В ведомстве отмечают, что задолженность образовалась с ноября прошлого года, в день увольнения расчет произведен не был.

За нарушение трудовых прав против директора предприятия открыли дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП России (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).