В Ялте открыли выставку работ Сальвадора Дали

В выставочном зале «Ласточкиного гнезда» в Крыму открылась экспозиция графики всемирно известного художника Сальвадора Дали. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю министерства культуры Крыма.

Как сообщается, среди экспонатов представлены оригинальные прижизненные оттиски иллюстраций к роману «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Мигеля де Сервантеса и поэме «Божественная комедия» Данте Алигьери.

«Представленные работы демонстрируют уникальное восприятия Дали мировой литературы и являются вершиной его графического творчества», – отметили в крымском министерстве.

Дополняет выставку информация о сериях иллюстраций Сальвадора Дали в изданиях Библии, «Фауста» Гете, «Декамерона» Боккаччо, «Ромео и Джульетты» Шекспира, «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Экспозицию сопровождает фонограмма с цитатами великого художника.