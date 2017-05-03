Генпрокуратура Украины: севастопольскому экс-«беркутовцу» объявили подозрение в госизмене

Генеральная прокуратура Украины заявляет, что бывшему заместителю командира роты милиции особого назначения «Беркут» управления Министерства внутренних дел Украины в Севастополе сообщили о подозрении по статьям «государственная измена», «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «создание преступной организации».

«Бывший милиционер, имея специальное звание подполковника милиции, осознавая положения и требования Конституции и законодательства Украины, способствовал организации в подготовке к проведению 16 марта 2014 незаконного так называемого «референдума» на территории АР Крым по изменению границ территории и государственной границы Украины», – говорится в сообщении ГПУ.

По данным прокуратуры, в ночь с 26 на 27 февраля 2014 подозреваемый вместе с командиром подразделения дал указание севастопольским «Беркуту» оставить место постоянной дислокации «с целью беспрепятственной подготовки к проведению нелегитимного референдума и недопущения его срыва».

«Личный состав на выполнение их указания 27 февраля 2014 в 01:30 был вооружен огнестрельным оружием и специальными средствами покинул место постоянной дислокации в Севастополе, выехал на служебных автомобилях и передислоцировался в район перешейка «Чонгар» на админгранице АР Крым и Херсонской области. Законные требования руководства УМВД Украины в городе Севастополе вернуться с личным составом к месту постоянной дислокации он выполнять отказался», - заявляют в ГПУ.

Кроме того, по данным ведомства, подозреваемый в феврале-марта 2014 организовал незаконные обыски и проверки документов и автомобилей людей и противодействовал попадание на территорию полуострова представителей международных организаций (ООН, ОБСЕ), работников государственных и правоохранительных органов Украины.

Как сообщили в Генпрокуратуре, следствие сейчас «принимает меры» для объявления его в розыск, чтобы установить его место пребывания и задержать.

Статьи, инкриминируемые экс-«беркутовцам», предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Как заявили в Генпрокуратуре, уголовное производство в отношении командира «Беркута» в Севастополе находится на рассмотрении в Херсонском городском суде.

16 марта 2014 на территории Крыма состоялся так называемый «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия незаконно аннексировала Крым. Украина, Европейский союз и США не признали это голосование.

США, ЕС и другие страны ввели против России санкции за аннексию Крыма и дальнейшую поддержку сепаратистов на востоке Украины.