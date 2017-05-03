Адвокат крымского сторонника Навального обжаловал арест активиста

Защита активиста из Симферополя Дмитрия Кисиева подала апелляционную жалобу на его арест. Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщил адвокат Алексей Ладин.

«Жалоба по Кисиеву уже вчера зарегистрирована, направлена через Железнодорожный районный суд Симферополя в Верховный суд Крыма», – сказал адвокат.

Он сообщил, что также намерен обжаловать административный арест другого крымского активиста Алексея Ефремова.

Крымских сторонников российского оппозиционера Алексея Навального арестовали 29 апреля. Дмитрию Кисиеву присудили 15 суток за «неподчинение законным требованиям полиции». Алексея Ефремова дважды осудили на 10 суток. На одном суде его также признали виновным в «неподчинении полиции», а на втором – в «проведении несанкционированного митинга». Активисты считают, что их арестовали в связи с тем, что в день их задержания движение «Открытая Россия» организовывала антипутинскую акцию «Надоел». Ефремов и Кисиев утверждают, что не имеют отношения к проведению этого мероприятия.