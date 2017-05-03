Россия продолжает вмешиваться в политику США – директор ФБР

Директор ФБР Джеймс Коми заявляет, что Москва продолжает вмешиваться в политику США и предостерегает, что российские «намерения и возможности» составляют большую международную угрозу. Об этом он заявил 3 мая во время выступления в юридическом комитете Сената CША на слушаниях, посвященных деятельности ФБР.

Коми столкнулся с резкими вопросами сенаторов по расследованию ФБР возможного вмешательства России в предвыборную кампанию в США.

В своем выступлении Джеймс Коми отметил, что мнение о том, что ФБР могло повлиять на президентские выборы 2016 года, «мягко говоря, отвратительная». Вместе с тем, по его словам, если бы в октябре прошлого года он принял решение не заявлять о возобновлении расследования по делу об электронной переписке Хиллари Клинтон, то последствия были бы катастрофическими. Подобное решение означало бы сокрытие, отметил Коми.

Спецслужбы США обвиняют российские спецслужбы во вмешательстве в президентскую кампанию 2016 года.

2 мая бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон обвинила в своем поражении на президентских выборах Россию и директора ФБР Джеймса Коми, отмечая, что их вмешательство «отпугнуло» избирателей.

Во время предвыборной кампании в США Wikileaks опубликовал ряд электронных писем и документов, связанных с кандидатом на пост президента от демократов Хиллари Клинтон, полученные после взлома почты менеджера кампании Клинтон Джон Подеста.

Джейсм Коми объявил, что ФБР не рекомендует ставить против Хиллари Клинтон дело в отношении возможного ненадлежащего обращения с материалами, которые могли составлять государственную тайну, но обвинил ее в «чрезвычайной небрежности», что привело к похищению этих писем. После этого, менее чем за две недели до выборов, Коми направил к законодателям письмо, в котором говорилось об обнаружении новых писем, связанных с пребыванием Клинтон на посту госсекретаря, на компьютере бывшего мужа ее помощницы. За два дня до выборов Джеймс Коми заявил, что эти новые письма не дали против Клинтон никаких данных, по которым можно было бы возбуждать дело.

В январе спецслужбы США обнародовали отчет о том, что, по их оценкам, президент России Владимир Путин приказал осуществить «кампанию влияния» с целью подорвать доверие к избирательной системе США и дискредитировать соперницу Дональда Трампа Хиллари Клинтон.

Также пять различных комитетов Конгресса проводят связаны с Россией расследования.

Президент США Дональд Трамп и представители Кремля называют скандалы вокруг возможных контактов представителей нынешней американской власти с Москвой «охотой на ведьм».