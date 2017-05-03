В Крыму провели учения при участии вертолетов морской авиации России

Вертолеты морской авиации Черноморского флота России провели плановые учения по поиску подлодок условного противника в Крыму. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны России.

«В Крыму прошла плановая тренировка экипажей вертолетов Ка-27 и Ми-8 при участии военнослужащих, гражданского персонала авиационной комендатуры смешанного морского авиационного полка Морской авиации Черноморского флота», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения летных смен экипажи вертолетов осуществили учебный поиск подлодок условного противника.

Согласно сообщению, были отработаны задачи по организации безопасных полетов вертолетов, обеспечивая их связью и необходимыми данными при перелетах. Личный состав провел работы по развертыванию на позиции отдельного приводного маяка, который позволяет осуществлять радиотехническое обеспечение авиационных частей. Вертолеты Ка-27 выполнили ряд посадок и взлетов на аэродром под прикрытием вертолета Ми-8.

15 апреля сообщалось о том, что Черноморский флот России проводит на полигонах боевой подготовки в Черном море плановое зачетно-тактическое учение бригады кораблей охраны водного района Крымской военно-морской базы. В начале апреля Черноморский флот России провел артиллерийские стрельбы в море.

В Крыму 24 марта завершилось крупномасштабное командно-штабное учение с тремя соединениями Воздушно-десантных войск России, которое проводилось на полигоне Опук под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова.

В Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова.