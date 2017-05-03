Украинец Артур Панов объявил сухую голодовку в СИЗО Ростова-на-Дону – адвокат

Гражданин Украины Артур Панов, которого обвиняют в подготовке теракта в России, объявил сухую голодовку в СИЗО в Ростове-на-Дону, сообщил в комментарии Радио Свобода его адвокат Сергей Московкин.

«С сегодняшнего дня Панов объявил бессрочную голодовку с целью экстрадиции в Украину, чтобы подтолкнуть российские власти к такому решению», – отметил он.

29 апреля блогер российского интернет-издания «Фонтанка» сообщил о смерти Панова вследствие сердечной недостаточности. Это позже опровергли в украинском консульстве. Кроме того, Панов лично присутствовал на заседании в своем деле 2 мая.

19-летний Артур Панов было задержан в начале декабря 2015 году в Ростовской области после пересечения российско-украинской границы по подозрению в подготовке теракта в России. 14 февраля в Северо-Кавказском военном окружном суде города Ростов-на-Дону начался судебный процесс по его делу. Вместе с Пановым на скамье подсудимых оказался ростовский студент, которому инкриминируют содействие в «преступной деятельности» Украинский. Панов своей вины не признает.