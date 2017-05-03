Российский артист Дельфин намерен ехать в Киев после выступления в Крыму

Российский артист под сценическим псевдонимом Дельфин (настоящее имя Андрей Лысиков) намерен выступить на фестивале Atlas Weekend в Киеве. На официальном сайте артиста датой выступления в Украине указано 29 июня. Информацию о выступлении Крым.Реалии подтвердил и менеджер артиста Владимир Тепляков, однако от комментариев представитель артиста отказался.

На официальном сайте фестиваля Atlas Weekend имя Дельфина в списке участников не значится. Крым.Реалии пытаются получить разъяснения от организаторов фестиваля.

Дельфин провел ряд концертов в аннексированном Крыму, согласно крымской афише мероприятий, последние выступления состоялись 24 и 25 февраля в Симферополе и Севастополе.

В украинской госпогранслужбе заверили, что будут предпринимать решение о возможности допуска артиста на территорию Украины к моменту его прибытия на линию паспортного контроля.

«Мы следим за информацией о выступлениях российских артистов, которые посещали Крым в нарушении украинского законодательства. Мы анализируем информацию и потом будет приниматься соответствующее решение. В этом случае фамилия, имя или пол артиста не имеют значения», – сказал спикер ведомства Олег Слободян.

Ранее сообщалось, что российской певице Лолите Милявской на три года запретили въезд в Украину из-за «нарушения ею законодательства Украины и посещения оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска».

Служба безопасности Украины 22 марта запретила въезд в Украину представительнице России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой, которая незаконно посещала аннексированный Крым.

Украина принимала меры и к другим российским артистам, выступавшим в Крыму.

В 2014 году в уголовный кодекс Украины была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».