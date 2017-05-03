Тиллерсон заявляет об отсутствии доверия между США и Россией

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявляет, что пока доверия между Вашингтоном и Москвой практически нет. Договор по контролю за вооружениями и ситуацию в Украине он назвал сферами, где Россия «не слишком полезна сегодня».

При этом он отметил необходимость восстановления определенного уровня доверия с Россией.

«Нам нужно работать над широким спектром вещей - он наших военных соглашений и ядерных договоренностей - по Украине, Крыму и другим местам, где Россия не слишком полезна. Надеюсь, что мы сможем начать строить новый путь к сотрудничеству. Не знаю, удастся ли это, но мы попробуем», – сказал Тиллерсон 3 мая во время выступления в Государственном департаменте США.

В последнее время отношения между Россией и США обострились из-за войны в Сирии. 7 апреля США нанесли ракетный удар по базе сирийских правительственных ВВС в ответ на химическую атаку по контролируемому сирийскими повстанцами городу. Запад, в том числе и Вашингтон, возлагает ответственность на эту атаку на сирийские правительственные силы, поддержку которым оказывает Россия. В Кремле отрицали применение сирийскими силами ядовитых веществ.

После ухода президента США Барака Обамы и прихода к власти президента Дональда Трампа в Кремле выражали надежду на улучшение российско-американских отношений. Теперь риторика российской стороны изменилась.