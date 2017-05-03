Российская партия ЛДПР провела агитационный концерт в Симферополе

На площади Ленина в Симферополе российская партия ЛДПР организовала агитационный концерт, в котором приняли участие исполнители Алексей Гоман и Катя Лель.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, у сцены принимали обращения граждан к партии и ее главе Владимиру Жириновскому.

Крымчанам также привезли макет политика, с которым мог сфотографироваться каждый желающий.

Сообщается, что в аннексированном Крыму агитаторы ЛДПР планируют посетить Севастополь, Балаклаву, Евпаторию и Алушту.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова.