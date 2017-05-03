Против начальника земельного департамента Ялты возбудили уголовное дело – СМИ

Следственный отдел по Ялте главного управления российского Следкома возбудил уголовное дело против начальника городского департамента имущественных и земельных отношений, чьи действия привели к недополучению местным бюджетом более 2,3 млрд рублей. Об этом сообщает «рупор» российского правительства Крыма сайт Крыминформ со ссылкой на пресс-службу Следкома полуострова.

«Весной 2015 года в результате неправомерного применения подозреваемой норм республиканского и федерального законодательства, а также ее небрежного отношения к службе, при продаже земельных участков бюджет муниципального образования городской округ Ялта недополучил более 2,3 млрд рублей, что является существенным нарушением прав и законных интересов муниципального образования городской округ Ялта», – сообщили в пресс-службе.

По информации Следкома, уголовное дело возбуждено по материалам оперативных сотрудников российского УФСБ по Крыму и Севастополю по ч. 1.1 ст. 293 УК России (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе и повлекшее причинение особо крупного ущерба, а также существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов общества или государства).

По информации СМИ, расследование уголовного дела продолжается.

На сайте крымского Следкома нет информации о возбуждении данного уголовного дела в отношении чиновника.