В Совете Европы призвали Россию отменить запрет на деятельность Меджлиса в Крыму

Комитет министров Совета Европы призвал России отменить запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на аннексированном полуострове.

«КМСЕ призвал отменить решение о запрете Меджлиса и о запрете лидерам Меджлиса въезда в Крым. Еще один рычаг давления на Росию», – написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Он также добавил, что Комитет министров предлагает Комиссару Совета Европы по правам человека рассмотреть возможность принятия мер по оценке ситуации с правами человека в Крыму.

Международный суд ООН 19 апреля согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

Суд, в частности, обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе возобновить деятельность Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированном полуострове образования на украинском языке.

В апреле 2016 года подконтрольный России Верховный суд Крыма запретил деятельность Меджлиса на территории аннексированного полуострова. Мировое сообщество выразило решительный протест в связи с такими действиями российских властей. Защита Меджлиса отправила апелляцию в Верховный суд России, однако апелляционная инстанция подтвердила запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова.