Турция продолжает блокирование сайта Wikipedia

Анкара не откроет доступ к электронной энциклопедии Wikipedia, пока там не удалят информацию, которую турецкие власти считают ошибочной.

«Невозможно восстановить доступ к Wikipedia до исполнения судебного решения», – заявил Омер Фатих Саян, глава турецкого ведомства, которое занимается контролем за технологиями коммуникации и информации (BTK).

BTK 29 апреля запретило сайт wikipedia.org, а 2 мая соответствующее решение принял суд в Анкаре.

Турецкие СМИ сообщили, что запрет является результатом отказа Wikipedia удалить контент, что, по утверждению должностных лиц, способствует террора, а также связывает Турцию с террористическими группировками.

Турция известна временным блокированием доступа к популярным веб-сайтов, в том числе Facebook и Twitter, в марта 2014 началось блокирование YouTube, которое длилось несколько месяцев.