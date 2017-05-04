В крымском суде оспаривают место проведения процесса над Ильми Умеровым

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма планируют рассмотреть апелляционную жалобу по определинию места проведения суда над заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым.

«4 мая в 13.30 в Верховном суде (ул. Павленко, 2) состоится рассмотрение апелляции адвокатов по определению места проведения судебного заседания по моему уголовному делу. Ранее Бахчисарайский райсуд отказался от меня ввиду «опасности» возникновения «заинтересованности» судей, так как я долгое время был руководителем района», – написал Умеров на своей странице в Facebook.

Ранее в подконтрольной Кремлю прокуратуре Крыма заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову 21 марта вручили обвинительное заключение по уголовному делу.

Дочь Ильми Умерова Айше 30 декабря 2016 года сообщила, что ее отца включили в перечень террористов и экстремистов, размещенный на сайте российской Федеральной службы по финансовому мониторингу. Там он числится под номером 5826.

Ранее сообщалось, что 29 декабря Ильми Умеров не смог оплатить в банке штраф, присужденный ему за участие в заседании Меджлиса крымскотатарского народа.

12 мая экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила, что следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме.

Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Председатель Меджлиса Рефат Чубаров считает преследование Ильми Умерова частью кампании гонений и притеснения крымскотатарского народа в аннексированном Россией Крыму. «Мужество и стойкость крымских татар, проявляемые ими в условиях российской оккупации, верность своему народу, своей земле и вере своих предков – Исламу, ниспосланному Всевышним Аллахом, отмечены международным сообществом и являются залогом счастливого будущего крымскотатарского народа» – заявил Чубаров.