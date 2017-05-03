Премьер-министр Великобритании обвиняет ЕС в попытках повлиять на выборы в стране

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвиняет ЕС в попытке повлиять на итоги всеобщих выборов в своей стране.

Об этом Мэй заявила 3 мая во время выступления в Лондоне.

«Континентальная пресса искажает позицию Лондона на переговорах, а позиция Еврокомиссии становится жестче», – заявила Мэй.

Ранее в среду премьер-министр Великобритании, согласно процедуре, за 25 дней до выборов, оповестила королеву Елизавету II о роспуске парламента и начало избирательной кампании.

18 апреля Мэй попросила парламент объявить досрочные выборы в стране – на три года раньше запланированного срока. Она объяснила это необходимостью сохранения стабильности в период, когда страна начала переговоры о выходе из Европейского союза. По результатам выборов Мэй – лидер консерваторов – надеется укрепить свои позиции.

Летом 2016 британцы проголосовали за выход из Евросоюза. Великобритания присоединилась к европейскому сообществу в 1973 году и станет первой страной, которая ее оставит.