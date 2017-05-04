Крымчанин Усик возглавил мировой рейтинг боксеров-тяжеловесов

Украинский боксер, крымчанин Александр Усик возглавил мировой рейтинг лучших боксеров тяжелой весовой категории. Об этом сообщает боксерское издание The Ring.

По сообщению издания, Усик обошел чемпиона IBF Мурата Гассиева и чемпиона WBC Тони Беллью, которые занимают в рейтинге второе и третье места соответственно.

Четвертую позицию занимает новый чемпион по версии WBC Майрис Бриедис из Латвии, пятую – россиянин Денис Лебедев, который владеет поясом WBA (Всемирной боксерской ассоциации – КР).

Ранее Александр Усик заявлял о желании встретиться на ринге с россиянами Денисом Лебедевым или Муратом Гассиевым и отобрать у них пояса WBA и IBF соответственно.

9 апреля украинский боксер Александр Усик защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе (до 91 кг).

Все трое судей отдали предпочтение украинцу, по результатам поединка зафиксирован счет 117-110.

После победы крымчанина Александра Усика конферансье Майкл Баффер объявил его место рождения как «Симферополь, Украина». Эти слова, по свидетельству СМИ, вызвали бурные аплодисменты у зрителей.