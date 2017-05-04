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Новости

Крымчанин Усик возглавил мировой рейтинг боксеров-тяжеловесов

Александр Усик

Украинский боксер, крымчанин Александр Усик возглавил мировой рейтинг лучших боксеров тяжелой весовой категории. Об этом сообщает боксерское издание The Ring.

По сообщению издания, Усик обошел чемпиона IBF Мурата Гассиева и чемпиона WBC Тони Беллью, которые занимают в рейтинге второе и третье места соответственно.

Четвертую позицию занимает новый чемпион по версии WBC Майрис Бриедис из Латвии, пятую – россиянин Денис Лебедев, который владеет поясом WBA (Всемирной боксерской ассоциации – КР).

Ранее Александр Усик заявлял о желании встретиться на ринге с россиянами Денисом Лебедевым или Муратом Гассиевым и отобрать у них пояса WBA и IBF соответственно.

9 апреля украинский боксер Александр Усик защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе (до 91 кг).

Все трое судей отдали предпочтение украинцу, по результатам поединка зафиксирован счет 117-110.

После победы крымчанина Александра Усика конферансье Майкл Баффер объявил его место рождения как «Симферополь, Украина». Эти слова, по свидетельству СМИ, вызвали бурные аплодисменты у зрителей.

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