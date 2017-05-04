В Симферополе в доме крымчанина прошел обыск – Смедляев

В Симферополе 4 мая в доме крымчанина Тофика Абдулгазиева российские силовики провели обыск. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

«Опять обыски! Сейчас на Маршала Жукова, у Тофика Абдулгазиева. Мечети, кладбища, оскверняют, Кораны рвут, крымских татар обыскивают и арестовывают-кому живется весело, вольготно», – написал Смедляев.

Сам Тофик Абдулгазиев в видеокомментарии после обыска заявил, что силовики у него в доме искали документы какого-то пропавшего человека.

«С этим человеком я никак не связан. Они ничего не нашли. Компьютер и телефоны не забрали. Вели себя вежливо, надели на ноги бахилы и зашли в дом», – отметил крымчанин.

Видеокомментарий на странице в Фейсбуке разместил крымский активист Ремзи Бекиров.

Комментариев российских силовиков по этому поводу пока нет.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир». Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность в связи с преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освободить всех украинских политзаключенных и заложников.