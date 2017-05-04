Крым продолжает терять российских туристов – эксперт

Все больше россиян предпочитают отдыху в аннексированном Крыму отпуск в Болгарии и Турции. Об этом 4 мая в эфире Радио Крым.Реалии рассказал директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук.

«На сегодняшний день те рынки, куда традиционно едут россияне – это Турция и Болгария. Если Болгария цены практически не поднимает, там повышение минимальное, то Турция в этом сезоне значительно будет дороже, чем в прошлом году, поскольку россияне в этом году уже могут летать в Турцию. Это скажется на ценообразовании… Крым был популярен, особенно у россиян, из-за разницы украинских цен с российскими в Краснодарском крае – она была достаточно существенной. Сегодня граница между ценами Краснодарского края и Крыма уменьшается, а инфраструктура и сервис находятся не на том уровне, чтобы конкурировать не то что с Турцией, но и с Болгарией. Это главный фактор, в котором Крым не выдерживает конкуренцию», – подчеркнул Царук.

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По последним данным Госпогранслужбы Украины, в первом квартале 2017 года количество граждан, пересекающих админграницу с Крымом, уменьшилось на 24%, а транспортных средств стало вдвое меньше. Статистика приведена как для въезжающих, так и выезжающих с полуострова.В феврале в ведомстве также говорили об уменьшении пассажиропотока через пропускные пункты Крыма.