Суд по делу Януковича объявил перерыв до 18 мая

Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в деле о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича до утра 18 мая. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Согласно решению суда, объявлено об организации видеоконференции с участием самого обвиняемого в судебном заседании.

«Защите будут предоставлены возможности для проведения видеоконференции обвиняемого Виктора Януковича с Оболонским райсудом Киева. Это решение принято для реализации сторонами, в частности обвиняемым, своих прав присутствовать на судебном заседании, как того требует Европейский суд по правам человека», – сказал судья Владислав Девятко.

В то же время, как сообщила сторона защиты, адвокаты Януковича подали ходатайство о детальной проверке состава судей по делу на предмет «влияния» на них со стороны Генеральной прокуратуры Украины.

Радіо Свобода и Крым.Реалии вели прямую трансляцию судебного заседания.

Накануне стало известно о снятии Интерполом с розыска экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Также Интерпол прекратил розыск бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого и бывшего секретаря СНБО Андрея Клюева. Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин заявил, что решение Интерпола о снятии с международного розыска Януковича не имеет значения для начала суда над ним.

Виктор Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов протестующих на Майдане Независимости в Киеве.

В январе Печерский районный суд Киева дал разрешение на заочное досудебное расследование в отношении Януковича.

В конце ноября 2016 года Янукович как свидетель давал показания в формате видео-связи по делу о пяти бойцоах расформированного спецподразделения «Беркут». Тогда он сообщил в суде, что находится в российском городе Ростов-на-Дону.

Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности, превышения им полномочий с ноября 2013 по февраль 2014 года, о массовых убийств активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти в 2010 году. Пока ни одно из этих производств не рассматривается в судах по существу.