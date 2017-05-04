Гражданин Армении пытался попасть в Крым за взятку – Госпогранслужба Украины

На административной границе с Крымом гражданин Армении пытался попасть на территорию полуострова за взятку пограничнику в размере 2600 гривен. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве отметили, что в ночь на 4 мая на КПВВ «Каланчак» в направлении Крымского полуострова подъехал автомобиль «Шкода», в котором находились два человека.

«Водитель, гражданин Украины, подал пограничникам загранпаспорт и вид на жительство на территории Украины пассажира, гражданина Армении. Кроме того, в документы, по словам его родственника, который не имел специального разрешения на право пересечения админграниц, человек положил средства в размере 2600 гривен. Таким образом он планировал получить содействие для беспрепятственного пропуска на территорию оккупированного Крыма», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что указанный факт зафиксирован и после проведения соответствующих мероприятий направлено сообщение по признакам преступления ст.369 Уголовного кодекса Украины в отдел Национальной полиции.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Накануне майских праздников на контрольно-пропускных пунктах пропуска на админгранице с Крмом начали образовываться длинные очереди машин. Только на «Чонгаре» утром 29 апреля въезда ожидали около трехсот автомобилей. Уже к утру первого мая свободное движение на полуостров возобновилось. Очередь искусственно создавала российская сторона, сообщил 1 мая первый заместитель начальника Бердянского пограничного отряда Сергей Рыбаченко.

Российские пограничники сложившуюся ситуацию никак не прокомментировали. Однако накануне, 28 апреля, судебные приставы России заявили, что начали облаву на крымских должников. С первого мая российские силовики начали дежурить на всех пунктах въезда-выезда аннексированного полуострова. В российском ведомстве сообщили: любой крымчанин, не оплативший вовремя штрафы свыше 10 тысяч рублей, покинуть полуостров не сможет.