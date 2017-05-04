В губернаторы Севастополя подался экс-член общественного совета Дагестана

Бывший член общественного совета Дагестана, представитель Интернациональной партии России Денис Меркулов заявил о своих планах участвовать в «выборах» губернатора Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Сегодня Крым и Севастополь – это особая зона ответственности. Их сложная инфраструктура еще не полностью интегрирована в общероссийскую, мало сильных управленцев, местные руководители откровенно не работают», – заявил Меркулов.

По его словам, во время поездки в аннексированные Крым и Севастополь он общался с людьми и слышал от них, что «российская власть переобулась из украинских кед в российские, а реальных изменений так и не произошло».

17 марта, подконтрольный Кремлю глава Севастополя Дмитрий Овсянников принял решение участвовать в «выборах» на пост губернатора города, которые должны пройти в сентябре 2017 года.

Подконтрольный Кремлю парламент Севастополя 14 марта принял в окончательной редакции закон о выборах главы региона. Парламентарии рассмотрели во втором чтении законопроект «О выборах губернатора Севастополя» с учетом поступивших поправок, среди которых были как технические корректировки, так и существенные изменения нормативного акта.