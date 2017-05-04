Муфтии мусульман Беларуси и Эстонии посетили Крым – Исмагилов

Муфтий мусульман Беларуси Абу-Бекир Шабанович, и муфтий мусульман Эстонии Ильдар Мухамедшин посетили аннексированный Крым. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины «УММА» Саид Исмагилов.

«Что делали муфтий мусульман Беларуси, и муфтий мусульман Эстонии в оккупированном Крыму? Увидел свежую новость о презентации книг в музее им. Гаспринского в Бахчисаре. Открываю, и вижу на фото рядом с местными религиозными деятелями, муфтия мусульман Беларуси Абу-Бекира Шабановича, и муфтия мусульман Эстонии Ильдара Мухамедшина», – написал он.

Крым.Реалии пытаются получить комментарий МИД Украины по этому вопросу.

В 2014 году в уголовный кодекс Украины была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

аньше МИД Украины опубликовал обращение, в котором министерство предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.