Украинская прокуратура: будем просить о пожизненном заключении для Януковича

Украинская прокуратура будет просить районный суд Киева приговорить экс-президента Украины Виктора Януковича к пожизненному заключению по делу о государственной измене. Об этом заявил представитель стороны обвинения, прокурор военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.

«Учитывая то, что Янукович не признал своей вины, сторона обвинения будет ходатайствовать о высшей мере наказания – пожизненном лишении свободы», – заявил Кравченко.

Он заявил об этом после того, как 4 мая районный суд решил перенести подготовительное заседание по делу Януковича на 18 мая. После дебатов между стороной обвинения и стороной защиты судья Владислав Девятко постановил, что Януковичу нужно дать возможность принять участие в заседании посредством видеосвязи.

Накануне стало известно о снятии Интерполом с розыска экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Также Интерпол прекратил розыск бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого и бывшего секретаря СНБО Андрея Клюева. Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин заявил, что решение Интерпола о снятии с международного розыска Януковича не имеет значения для начала суда над ним.

Виктор Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов протестующих на Майдане Независимости в Киеве.

В январе Печерский районный суд Киева дал разрешение на заочное досудебное расследование в отношении Януковича.

В конце ноября 2016 года Янукович как свидетель давал показания в формате видео-связи по делу о пяти бойцоах расформированного спецподразделения «Беркут». Тогда он сообщил в суде, что находится в российском городе Ростов-на-Дону.

Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности, превышения им полномочий с ноября 2013 по февраль 2014 года, о массовых убийств активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти в 2010 году. Пока ни одно из этих производств не рассматривается в судах по существу.