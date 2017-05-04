МИД России: суд ООН не поддержал претензии Украины по поводу Крыма

Официальный представитель Министерства иностранных дел соседней России Мария Захарова считает, что Международный суд ООН не поддержал претензии Украины к России по поводу Крыма.

Об этом Захарова заявила 4 мая, на брифинге в аннексированном Севастополе, сообщает крымское информационное агентство «РИА Новости Крым».

«Что касается Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, хотелось бы отметить следующее: Международный суд занял принципиальную позицию и не поддержал многочисленные, хорошо известные заявления украинской стороны о якобы имеющей место так называемой «агрессии», «оккупации» Крыма как не относящиеся к сути разбирательства», – заявила Захарова.

Она добавила, что «суд также признал неправдоподобным обвинение Украины в несоблюдении Россией своих обязательств по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма».

Международный суд ООН 19 апреля ввел временные меры по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил прекратить ущемление прав украинцев и крымских татар, возобновить деятельность Меджлиса, а также разрешить обучение на полуострове на украинском языке. Таким образом международный суд обязал Россию выполнять конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.